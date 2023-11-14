FT: РФ не продає нафту нижче 60 доларів попри на цінову стелю

Росія обходить санкції та встановлений США ціновий ліміт на продаж нафти. Це змушує західні країни шукати шляхи посилення одного зі своїх ключових економічних обмежень проти країни-агресора.﻿ Про це повідомляє Financial Times, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як повідомив виданню високопоставлений представник європейського уряду, "майже жодна" з поставок нафти морським транспортом в жовтні не була здійснена нижче за ліміт в 60 доларів за барель.

"Останні дані свідчать про те, що нам доведеться посилити заходи. Немає абсолютно ніякого бажання дозволяти Росії продовжувати це робити" , - сказав чиновник.

Видання зазначає, що стурбованість західних чиновників підкріплюється офіційною російською статистикою продажів нафти в жовтні. Середня отримана ціна перевищила 80 доларів за барель.

Таким чином стрибок російських цін завдав удару по спробах G7 обмежити потік коштів, що надходять до Кремля для фінансування повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомляється, у серпні майже три чверті всіх морських потоків нафти з Росії йшли без західної страховки. А у жовтні її мали тільки 37 зі 134 суден.

Деякі західні страхові компанії отримали неправдиві декларації від російських нафтових компаній або трейдерів, які мали надати письмові запевнення, що ціна нафти нижча за 60 доларів. Одним з механізмів, за допомогою якого це досягалося раніше, є збільшення вартості доставки.