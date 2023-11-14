Буданов: Є надія, що 2025 рік стане переломним для РФ

Ланцюги виробництва у РФ ще не зруйновані, але кризові явища посилюються. Це стане більш відчутно у 2025 році. Таку думку висловив керівник ГУР Кирило Буданов, повідомляє Новое время.

На його думку, війна зможе проходити ще довго — росіяни просто не будуть підписувати жодного договору з Києвом та коаліцією союзників. Й надалі буде здійснювати хаотичні обстріли нашої території, але без ведення потужних бойових дій.

Відповідаючи на питання "скільки часу РФ може вести бойові дії високої інтенсивності?" керівник ГУР перелічив фактори, від яких залежатиме недалеке майбутнє держави-агресора: системні зміни в російській економіці, зовнішнє постачання товарів військово-технічного призначення і психологічний фактор — зростання втоми від війни у суспільстві.

"Поки що у РФ ще зберігається економічна стійкість. Так, ми спостерігаємо в них масштабну кризу пального, різке подорожчання продуктів харчування (за останні два місяці там двічі підскочили ціни на 15−20%) та інших товарів і послуг. Це все розхитує їхню економіку та соціальну сферу, реальні проблеми вони відчують у 2025 році" , — каже Буданов.