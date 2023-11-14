Десятки аеропортів та авіакомпаній РФ відключать від доменної зони .aero

Російські авіакомпанії та аеропорти відключать від міжнародної доменної зони .aero.﻿ Таке рішення ухвалив швейцарський провайдер послуг для цивільної авіації SITA, який адмініструє вказану доменну зону, повідомляє Економічна правда.

Рішення ухвалено у зв'язку із санкціями і війною в Україні.

У доменній зоні .aero зареєстровано понад 200 сайтів. Цей домен використовують близько 30 російських аеропортів (Шереметьєво, Жуковський, Казань, Красноярськ, холдинги "Аеропорти регіонів", "Аеродинаміка" та ін.), а також 15 авіакомпаній ("Победа", "Азимут", "Ямал", "Ікар", "Алроса" та ін.).

Цю інформацію підтверджують принаймні три джерела в авіаційній галузі.

Водночас, як стверджує видання, Росія спробувала розв'язати цю проблему грошима, хоча й не надовго.

За інформацією одного з джерел, реєстратор Ru-Center, отримавши повідомлення від швейцарської сторони, екстрено продовжив термін дії доменів усіх своїх клієнтів на один рік за свій рахунок, щоб зберегти працездатність сайтів.

Яким чином факт спішної оплати доменів може вплинути на введення санкційних заходів, російські ЗМІ не повідомляють.