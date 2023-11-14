У ЄС пояснили ситуацію з наданням мільйона боєприпасів Україні

Високий представник ЄС Жозеп Боррель розповів, що на зустрічі з міністрами оборони країн-членів вони дослідять ситуацію з виробництвом боєприпасів для підтримки України та способи збільшити поставки, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав у спілкуванні з пресою перед зустріччю міністрів у Брюсселі.

"Ми плануємо детально вивчити, на якому етапі ми зараз…і якими можуть бути темпи" , – зазначив Боррель у відповідь на питання про обіцяний мільйон боєприпасів для України.

Він пояснив, що це питання укладених контрактів і наявного для цього фінансування у країн-членів.

За його словами, за першим напрямком – надання того, що європейські армії мали на своїх складах – країни ЄС вийшли на ті показники, яких очікували. За його словами, Україні вже передали понад 300 000 боєприпасів.

"Пам’ятайте, що європейська індустрія дуже багато експортує. Близько 40% виробленого експортується до третіх країн. Тобто, не йдеться про нестачу виробничих потужностей, справа у тому, що ця продукція йде на інші ринки. Можливо, нам варто спробувати скерувати цю продукцію на пріоритет номер один – тобто Україну" , – зазначив головний дипломат ЄС.

На запитання про політичну підтримку для такого рішення Боррель відповів, що європейські виробники зброї діють за логікою гравців на ринку.