Close button

Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги
Фото: Рixabay

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, що охоплює різноманітне обладнання – від танків до захисних окулярів.﻿ Про це йдеться у повідомленні уряду ФРН, повідомляє Європейська правда.

До нової партії допомоги увійшли:

  • 10 танків Leopard 1A5;
  • 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
  • 5 медичних всюдиходів (Carrier Warthog);
  • 1 020 снарядів калібру 155-мм;
  • 1 машина для розмінування Wisent 1;
  • 10 БПЛА-розвідників Vector;
  • 10 тисяч захисних окулярів;
  • 14 радарів GO12;
  • 3 автомобілі для патрулювання;
  • 4 тягачі 8x8 HX81 та 4 напівпричепи;
  • 16 вантажівок Zetros;
  • 13 вантажівок MAN TGS;
  • 1,4 млн патронів;

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує до кінця року передати Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Новини

Популярні теми форуму

analytics