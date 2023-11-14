Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, що охоплює різноманітне обладнання – від танків до захисних окулярів. Про це йдеться у повідомленні уряду ФРН, повідомляє Європейська правда.
До нової партії допомоги увійшли:
- 10 танків Leopard 1A5;
- 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
- 5 медичних всюдиходів (Carrier Warthog);
- 1 020 снарядів калібру 155-мм;
- 1 машина для розмінування Wisent 1;
- 10 БПЛА-розвідників Vector;
- 10 тисяч захисних окулярів;
- 14 радарів GO12;
- 3 автомобілі для патрулювання;
- 4 тягачі 8x8 HX81 та 4 напівпричепи;
- 16 вантажівок Zetros;
- 13 вантажівок MAN TGS;
- 1,4 млн патронів;
Раніше повідомлялося, що Німеччина планує до кінця року передати Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T.