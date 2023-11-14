Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, що охоплює різноманітне обладнання – від танків до захисних окулярів.﻿ Про це йдеться у повідомленні уряду ФРН, повідомляє Європейська правда.

До нової партії допомоги увійшли:

10 танків Leopard 1A5;

14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

5 медичних всюдиходів (Carrier Warthog);

1 020 снарядів калібру 155-мм;

1 машина для розмінування Wisent 1;

10 БПЛА-розвідників Vector;

10 тисяч захисних окулярів;

14 радарів GO12;

3 автомобілі для патрулювання;

4 тягачі 8x8 HX81 та 4 напівпричепи;

16 вантажівок Zetros;

13 вантажівок MAN TGS;

1,4 млн патронів;

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує до кінця року передати Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T.