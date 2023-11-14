Єрмак: Наступний рік стане вирішальним у війні з Росією

Наступний рік стане вирішальним у розв’язаній Росією повномасштабній війні проти України, наближається переломний момент. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрія Єрмака під час виступу в Інституті Гадсона у Вашингтоні, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Наближається поворотний момент у війні. Наступний рік буде вирішальним" , - зазначив Єрмак.

Керівник Офісу президента розповів, що контрнаступ ЗСУ "розвивається". Зокрема, українські війська вже закріпилися на лівому березі Херсонської області.

Він також закликав США ще більше посилити санкції проти Росії, а також збільшити військову допомогу Україні, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону країни напередодні зими.