"Нафтогаз" з початку року перерахував понад 75 млрд податків

Група Нафтогаз з січня по жовтень цьогоріч сплатила до державного бюджету 69,8 мільярда гривень, ще майже 6 мільярдів надійшли до місцевих бюджетів, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що надходження від Групи до держбюджету становлять 11.5% платежів, які контролюються Державною податковою службою України.

"Наша робота – це не тільки енергетична стійкість країни, це й стійкість економічна. У жовтні наші підприємства відрахували до держбюджету 4.7 млрд грн. Ми постійно працюємо над збільшенням свого прибутку, що своєю чергою впливає на ріст відрахувань у бюджет країни" , – зазначив голова правління Олексій Чернишов.

Прибуток Групи у першому півріччі становив 6,6 мільярда гривень.