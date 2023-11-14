Міноборони Німеччини: ЄС не встигне передати Україні мільйон снарядів

За словами глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, ЄС не досягне своєї мети доставити один мільйон артилерійських снарядів до України до березня 2024 року.

Про це Пісторіус сказав, прибувши на засідання міністрів оборони ЄС у вівторок.

"Ми повинні виходити з того, що позначка в один мільйон не буде досягнута" , – сказав міністр.

Він зазначив, що сьогодні було б правильно поставити запитання, чи було число у мільйон снарядів коли-небудь реалістичним.

"Були голоси, які говорили: "Будьте обережні, мільйон – це легко вирішити, гроші є. Але має бути виробництво. На жаль, застережливі голоси зараз мають рацію" , – додав міністр.

Він закликав галузь збільшити виробництво і сказав, що країни ЄС вже працюють з виробниками над цим.