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На трьох напрямках збільшилася кількість ворожих штурмів – Зеленський

На трьох напрямках збільшилася кількість ворожих штурмів – Зеленський
Фото: prezident.gov.ua

Окупанти посилили штурми на Авдіївському, Купʼянському та Донецькому напрямках.

Про це повідомив﻿ президент Володимир Зеленський за підсумками щоденної селекторної наради.

На селекторі заслухали звіти розвідок, графіки постачання боєприпасів, ракет, технік та зведення з фронту.

"Військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів: Авдіївка, Купʼянськ, Донецький напрямок. Вдячний нашим воїнам, які тримають позиції та не припиняють наступальні операції", – йдеться в повідомленні президента.

Окупанти також продовжують обстріли Херсона. Зеленський розповів, що на минулій Ставці "суттєво підкріпили тамтешні оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО".

Серед іншого президент розповів, що військові постійно аналізують зміни в тактиці застосування окупантами безпілотників та "вносять корективи в роботу нашої ППО".

"Працює "зерновий коридор". Нині долаємо позначку в 4 мільйони тонн вантажів і зберігаємо позитивну динаміку", – зазначив Зеленський.

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