На трьох напрямках збільшилася кількість ворожих штурмів – Зеленський
Окупанти посилили штурми на Авдіївському, Купʼянському та Донецькому напрямках.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками щоденної селекторної наради.
На селекторі заслухали звіти розвідок, графіки постачання боєприпасів, ракет, технік та зведення з фронту.
"Військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів: Авдіївка, Купʼянськ, Донецький напрямок. Вдячний нашим воїнам, які тримають позиції та не припиняють наступальні операції", – йдеться в повідомленні президента.
Окупанти також продовжують обстріли Херсона. Зеленський розповів, що на минулій Ставці "суттєво підкріпили тамтешні оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО".
Серед іншого президент розповів, що військові постійно аналізують зміни в тактиці застосування окупантами безпілотників та "вносять корективи в роботу нашої ППО".
"Працює "зерновий коридор". Нині долаємо позначку в 4 мільйони тонн вантажів і зберігаємо позитивну динаміку", – зазначив Зеленський.