На трьох напрямках збільшилася кількість ворожих штурмів – Зеленський

Окупанти посилили штурми на Авдіївському, Купʼянському та Донецькому напрямках.

Про це повідомив﻿ президент Володимир Зеленський за підсумками щоденної селекторної наради.

На селекторі заслухали звіти розвідок, графіки постачання боєприпасів, ракет, технік та зведення з фронту.

"Військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів: Авдіївка, Купʼянськ, Донецький напрямок. Вдячний нашим воїнам, які тримають позиції та не припиняють наступальні операції" , – йдеться в повідомленні президента.



Окупанти також продовжують обстріли Херсона. Зеленський розповів, що на минулій Ставці "суттєво підкріпили тамтешні оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО".

Серед іншого президент розповів, що військові постійно аналізують зміни в тактиці застосування окупантами безпілотників та "вносять корективи в роботу нашої ППО".