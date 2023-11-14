Які продукти в Україні подешевшали у жовтні – Держстат

Овочі в Україні у жовтні 2023 року продовжували дешевшати через високий урожай. Загалом інфляція впала до мінімуму за три роки.﻿ Про це свідчать дані Держстату, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними статистичного відомства у жовтні:

морква подешевшала на 13,9% до 9,5 гривень за кілограм,

буряк – на 10,3% до 9,2 гривень за кілограм,

картопля – на 10,3% до 9,2 гривень за кілограм

капуста – на 6,3% до 8,5 гривень за кілограм,

яблука – на 8,7% до 20,1 гривень за кілограм,

Крупи гречані подешевшали на 11% до 36,5 гривень за кілограм.

Проте яйця подорожчали на 10,3% до 48,8 гривні за десяток.

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату, у жовтні 2023 року:

горілка подешевшала на 0,7% до 118,7 гривень за пляшку 0,5 літра,

столові вина українських марок подорожчали на 0,7% до 110,2 гривень за пляшку 0,7 літра,

пиво подешевшало на 0,1% до 31,4 гривень за пляшку 0,5 літра,

сигарети преміум-класу подорожчали на 0,9% до 94,0 гривні за пачку.

Прогноз цін

Нагадаємо, у жовтні 2023 року споживчі ціни зросли на 0,8%, а річна інфляція сповільнилася до 5,3%. При цьому продукти подорожчали протягом місяця на 1,0%.

Раніше в НБУ повідомили, що цінова динаміка останніх місяців зумовлювалася низкою факторів, деякі з яких мають тимчасовий характер. Хороші врожаї та, відповідно, збільшення пропозиції продуктів харчування сприяли суттєвому зниженню продовольчої інфляції. За прогнозом НБУ, надалі вплив цього чинника поступово вичерпуватиметься.