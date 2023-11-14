У Міноборони Нідерландів підтримали "частковий вступ" України до НАТО

Ідея ексгенсека НАТО Андерса Фога Расмуссена щодо "часткового приєднання" України до Альянсу є креативною, вважає міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала, прибувши на зустріч міністрів оборони країни ЄС у вівторок у Брюсселі.

Оллонгрен, коментуючи пропозицію Расмуссена, наголосила, що Україна з часом приєднається до НАТО. Щодо ідеї "часткового членства" вона зазначила, що це "новий спосіб мислення".

"Я дуже вітаю такі креативні ідеї. Побачимо" , – прокоментувала міністерка.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію щодо вступу України до Альянсу, але щоб стаття 5 Вашингтонського договору не поширювалась на окуповані Росією території.

Расмуссен, який був генеральним секретарем НАТО у 2009-2014 роках, наполягає на тому, що план "часткового членства" України не символізуватиме заморожування конфлікту, а натомість означатиме рішучість попередити Росію, що вона не може перешкодити вступу України до блоку.

"Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до вступу в НАТО. Нам потрібна нова архітектура європейської безпеки, в якій Україна буде в самому серці НАТО" , – наголошує він.

На думку ексгенсека НАТО, якщо Україні сказати, що її не можна запросити до членства в Альянсі, поки триває повномасштабна війна з боку Росії, Путіну дадуть "виправдання для нескінченного продовження війни".