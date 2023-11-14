Блінкен визнав, що у Держдепу є розбіжності через Газу

Державний секретар США Ентоні Блінкен визнав розбіжності в Держдепі щодо підходу адміністрації президента Джо Байдена до війни між Ізраїлем і ХАМАС. Про це він написав в електронному листі до співробітників, доступ до якого отримав CNN, повідомляє Європейська правда.

Його послання до персоналу Держдепу з'явилося на тлі зростаючого гніву та незгоди не лише серед співробітників відомства, але й в адміністрації Байдена загалом.

За словами держсекретаря, деякі люди в Держдепі можуть не погоджуватися з підходами, які застосовує відомство, або мати погляди на те, що можна зробити краще.

"Я знаю, що для багатьох з вас страждання, спричинені цією кризою, мають глибокі особисті наслідки. Страждання, які виникають при щоденному перегляді фото немовлят, дітей, людей похилого віку, жінок та інших цивільних осіб, які страждають від цієї кризи, є нестерпними. Я сам це відчуваю" , – йдеться в листі Блінкена.

Очільник Держдепу зазначив, що у Вашингтоні організовують форуми, щоб співробітники могли надати зворотний зв'язок.

"Ми слухаємо: те, чим ви ділитеся, формує нашу політику і наші повідомлення" , – наголосив він.

Блінкен також представив огляд своєї поїздки на Близький Схід та в Азію минулого тижня, заявивши, що головна мета США залишається незмінною: якнайшвидше завершити конфлікт, підтримуючи право та обов'язок Ізраїлю, у повній відповідності з міжнародним гуманітарним правом, гарантувати, що терористична атака від ХАМАС, подібна до 7 жовтня, ніколи не повториться.