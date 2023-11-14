Грошові перекази скоротять до 10 секунд у 2025 році – НБУ

Перехід на нове покоління Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) прискорив перекази коштів. У 2025 році вони будуть виконуватися протягом 10 секунд, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це заявив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.

За його словами, вже з 2024 року платіжні операції стануть швидшими, адже з 1 квітня 2024 року учасники СЕП мають зараховувати кошти на рахунок отримувача протягом 1 години.

"А з 2025 року в Україні запрацюють миттєві кредитові перекази – кошти зараховуватимуться на рахунок отримувача за 10 секунд (мета - 2 секунди)" , - сказав він.

Нова система СЕП

Нагадаємо, нове покоління Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) запрацювало з 1 квітня 2023 року. Система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та доступна для проведення міжбанківських платежів 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Завдяки стандарту ISO 20022 з’явилася можливість уніфікації платіжних повідомлень, створення єдиних правил їх заповнення і оброблення, розширення реквізитного складу додатковими полями та структурованою інформацією. Це сприятиме ще більшій автоматизації та пришвидшенню оброблення платіжних операцій, підвищенню рівня обслуговування учасників СЕП та їхніх клієнтів.

Нагадаємо, раніше планувалося, що нове покоління системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) запрацює в цілодобовому режимі (24/7) з 20 серпня 2022 року.