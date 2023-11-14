Окупанти хочуть захопити Вугледар для подальшого просування – ЗСУ

Російські окупанти хочуть захопити Вугледар, оскільки місто розташоване на панівній висоті. Про це заявив представник 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Арсеній Приліпка в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, ситуація в районі Вугледара "більш-менш стабілізувалася", росіяни завдають регулярних ударів артилерією та авіацією по місту та навколишнім селищам.

"Тиждень-півтора тому був штурм. Місто на панівній висоті, а тому їм важливо його взяти, щоб рухатися далі. Ми цей штурм відбили дуже вдало, знищили 90% важкої техніки, яку використав ворог" , – сказав Приліпка.

Військовий зазначив, що в окупантів зараз немає "броньованого кулака", але вони використовують танки та бойові машини піхоти для прикриття штурмовиків.