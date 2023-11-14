У Держприкордонслужбі розповіли, де на польському кордоні найскладніше ситуація

Найскладніша ситуація на кордоні з Польщею, який блокують польські перевізники, спостерігається на пункті пропуску "Ягодин". Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Європейська правда.

За його словами, станом на ранок найбільші черги спостерігаються у напрямку пункту пропуску "Ягодин" – це близько 1300 вантажівок. Тоді як на пунктах пропуску "Краківець" та "Рава-Руська" у чергах стоять по 500 вантажівок.

"Польські перевізники продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні з Польщею. Фактично у напрямку виїзду з Польщі до України вони пропускають за годину одну або кілька вантажівок" , – зазначив Демченко. ﻿

Раніше представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.

Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Перевізники вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових, призупинення дії ліцензій для компаній, які були створені після початку війни в Україні, та проведення їх перевірок.