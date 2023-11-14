Лідер республіканців у Сенаті підтримав бюджет без фінансування для України

Лідер меншості Республіканської партії у Сенаті США Мітч Макконнелл підтримав бюджет на два місяці без грошей для України та Ізраїлю. Про це він повідомив у Конгресі, цитує його The Hill, повідомляє Ліга.net.

За його словами, він підтримує пропозицію спікера Палати представників Майка Джонсона щодо фінансування уряду на два місяці, щоб уникнути зупинки його роботи.

Макконнелл похвалив пропозицію Джонсона як "відповідальний захід, який дозволить зберегти світло, уникнути шкідливого скорочення федеральних витрат".

Ухвалення цієї ініціативи дозволить американським законодавцям завершити роботу над річними законопроєктами про витрати протягом наступних двох місяців.

Якщо Конгрес схвалить пропозицію Джонсона щодо продовження поточного рівня фінансування до 2024 року, не буде ще одного обов'язкового державного законопроєкту щодо фінансування України чи Ізраїлю, який діятиме до січня.