Ізраїльська армія розповіла, які урядові будівлі контролює в Газі

Ізраїльські військові контролюють кілька урядових будівель у місті Газа, які використовували бойовики ХАМАС. Про це сказано у заяві Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), пише Иван Носальский, РБК-Україна.

За інформацією військових, Ізраїль узяв під контроль:

парламент ХАМАС;

урядовий комплекс бойовиків;

штаб-квартиру поліції.

Також військові захопили так званий будинок губернатора Гази, в якому розташовувалися офіси військового крила та поліції ХАМАС, офіси розвідувального підрозділу ХАМАС та інші об'єкти, де проходила підготовка до наступу 7 жовтня.

Як зазначає ЦАХАЛ, під контроль було взято будівлю інженерного факультету одного з університетів Гази, яка "служила інститутом з виробництва та розробки зброї", та ще один комплекс ХАМАСу з тренувальною базою, командним центром, кімнатами для допитів та камерами для затриманих.