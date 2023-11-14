Президент Литви мав дискусію з Орбаном про війну в Україні

Президент Литви Гітанас Науседа у Берліні провів зустріч з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном, під час якої обговорювалася, зокрема, розв’язана Росією війна проти України, повідомляє Європейська правда.

За словами литовського президента, ця зустріч стала нагодою обговорити позицію Угорщини щодо Росії, яка веде агресивну війну.

"Говорити потрібно завжди. Я вірю в силу діалогу, і коли ти говориш з дуже чіткими аргументами і до них прислухаються, це визначає позицію тих країн, які, як ми вважаємо, знаходяться по інший бік барикад. Навіть вчора у нас була цілком нормальна розмова" , – розповів Науседа.

У цьому контексті він нагадав заяви Орбана про те, що рішення щодо підтримки України було помилковим і не спрацювало.

"Я поставив Орбану риторичне запитання: чи може він уявити, що сталося б, якби ця підтримка не була надана, і які загрози були б не тільки для всього східного флангу, але й для самої Угорщини? Це була цікава дискусія" , – додав Науседа.

Орбан регулярно стає об'єктом критики всередині ЄС. Зокрема, угорського прем'єра критикували за зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним у Пекіні.

Під час переговорів з Путіним Орбан назвав вторгнення в Україну не війною, а – використовуючи виверт російської пропаганди – "воєнною операцією".

На саміті ЄС прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не планує вибачатися за свою зустріч з президентом Росії у Китаї та вважає свої дії правильними.