ДПСУ: Польські перевізники заблокували ще один КПП на кордоні з Україною

На КПП "Шегині" на польсько-українському кордоні фіксується скупчення транспорту, через блокування польськими перевізниками вантажівок, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Минулої доби через пропускний пункт "Шегині" пройшли близько 300 вантажівок на в'їзд в Україну. Зранку 14 листопада під цим КПП стояло близько 1100 автомобілів.

Він зазначив, що причиною скупчення фур з польського боку є намагання водіїв обрати інші маршрути через дії страйкарів.

За словами Демченка, затори на українсько-польському кордоні спостерігаються у напрямку трьох КПП: "Ягодин — Дорогуськ" (близько 1300 вантажівок), "Краківець — Корчова" та "Рава-Руська — Хребене" (по 500 фур на обох КПП).

Нагадаємо, польські транспортні компанії хочуть відновити використання дозволів на в’їзд до ЄС для українських вантажівок, системи, від якої блок відмовився після вторгнення Росії.Через це вони почали блокувати КПП на кордоні з Україною.

Як повідомлялось, станом на 12 листопада на польсько-українському кордоні застрягли 2,5 тисячі вантажівок.

Перевізники відмовилися розблокувати кордон з Україною, зазначивши, що переговори з українськими чиновниками не досягли бажаного результату і не припинили, як стверджують перевізники "недобросовісну конкуренцію".