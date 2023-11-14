Столтенберг: Україна сама вирішуватиме чи вести перемовни з Росією

Україна буде сама вирішувати щодо доцільності мирних перемовин з Росією. Союзники НАТО мають підтримувати її у цьому рішенні, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

На питання журналіста щодо доцільності перемовин України та РФ щодо завершення війни Столтенберг сказав, що Україна сама має вирішувати які умови будуть прийнятними для перемовин.

"Відповідальність союзників по НАТО полягає в тому, щоб підтримувати Україну в самообороні, тому що це також в наших інтересах, щоб показати, що ми відстоюємо верховенство права та міжнародного права та що ми допомагаємо Україні дати відсіч агресивній війні. Війни непередбачувані, ніхто не може сказати, як і коли ця війна закінчиться. Що ми можемо сказати, так це те, що ймовірність досягнення прийнятного результату переговорів зростає з більшою військовою підтримкою, яку ми надаємо Україні" , - сказав генсек НАТО.

Столтенберг зауважив, що наразі країни НАТО не бачать бажання вести перемовини від російського диктатора Володимира Путіна. Тому єдиний спосіб переконати його запропонувати перемовини - це надання ще більшого озброєння Україні.

"І єдиний спосіб досягти цього - зміцнення військового потенціалу України, надання підтримки. Отже, якщо ви хочете досягти рішення шляхом переговорів, шлях до цього, щоб досягти цього, - підтримувати Україну" , - підкреслив він.

Переговори України та РФ

Варто зазначити, що Україна та Росія проводили декілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення, але зараз вони "на паузі". Українська влада наголошує, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

Нещодавно американський телеканал NBC News з посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання можливих мирних переговорів з Росією. За даними ЗМІ, ці розмови включали питання, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися в обмін на мир.

Того ж дня президент Володимир Зеленський спростував заяви ЗМІ. Він наголосив, що на Україну у питанні переговорів ніхто не тисне.