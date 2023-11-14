У Міноборони Словаччині пояснили, як тепер допомагатимуть Україні

Словаччина припиняє надання Україні військової допомоги із власних запасів. Проте країна продовжить у рамках підтримки постачання товарів інших груп та категорій, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство оборони Словаччини.

Керівник словацького оборонного відомства Роберт Каліняк у ході вчорашньої зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі розповів про нововведення Братислави щодо допомоги для України, яка відбиває широкомасштабну військову агресію РФ.

"Глава Міноборони Р. Каліняк поінформував генсека НАТО про припинення військової допомоги Україні зі словацьких запасів" , - йдеться у публікації.

При цьому в міністерстві заявляють, що попри це Словаччина пропонує для української сторони "досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги".

"Іноземні партнери повністю поважають рішення нового уряду" , - додали у Міноборони Словаччини.

У повідомленні словацького відомства також зазначається, що питання майбутньої допомоги для України від Бухареста було однією з головних тем переговорів Каліняка зі Столтенбергом у Брюсселі, що пройшли напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів Європейського Союзу.

Словаччина змінила позицію щодо оборонної допомоги для України

Нагадаємо, раніше новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.

Пізніше у Словаччині вигадали виправдання відмови від оборонної допомоги Україні. Братислава начебто більше не може надавати допомогу, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.

8 листопада новий уряд Словаччини відмовився надавати Україні черговий (вже 14-й) пакет військової допомоги на загальну суму 40,3 мільйона євро, який був схвалений попереднім Міноборони країни.

В уряді Фіцо вказали, що Україна отримала 13 пакетів на загальну суму 671 млн євро. Крім військової допомоги, минулий уряд пропонував гуманітарну: медичні товари та паливо.

Додамо також, що раніше новий прем'єр Словаччини заявив, що не має наміру перешкоджати експорту приватних оборонних компаній.