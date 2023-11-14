ЗМІ: Путін помилував убивцю журналістки Політковської, щоб воював в Україні

Засудженого у справі про вбивство журналістки Анни Політковської - Сергія Хаджикурбанова – помилували, і він поїхав на війну в Україну, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив адвокат Хаджикурбанова Олексій Михальчик у коментарі РБК, телеграм-канал Baza.

Повідомляють, що оперуповноважений УБОЗ Сергій Хаджикурбанов, засуджений на 20 років колонії за організацію вбивства журналістки "Нової газети" Анни Політковської, відправився на війну проти України як ув'язнений, після чого отримав помилування.

Адвокат Михальчик розповів, що Хаджикурбанов уклав контракт із Міноборони РФ і зараз воює в Україні.

За словами юриста, його підзахисний у 90-ті роки працював у спецпризначенцем, тому йому запропонували командну посаду.

ЗМІ не повідомляють, хто помилував ув'язненого, однак згідно з Конституцією РФ здійснення помилування є виключним повноваженням президента країни.

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