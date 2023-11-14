Сирський: Ворог збільшив кількість використання дронів камікадзе

Російські загарбники не відмовляються від своїх планів та продовжують наступальні дії одночасно на кількох східних напрямках, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в Telegram.

"Зокрема, попри великі втрати росіяни атакують наші частини, які обороняються в районі Куп’янська.

Крім того, ворог збільшив кількість використання дронів камікадзе".

За словами генерала, на півночі та півдні від Бахмута російські війська намагаються перехопити ініціативу, шляхом проведення контратак.

Втім, українські оборонці розбивають усі плани та намагання окупантів захопити нашу землю, додає Сирський.

За даними командувача, за два тижні в районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" російські окупаційні війська втратили понад 4 тисячі осіб. Сили оборони знищили та пошкодили понад 500 одиниць військової техніки противника.

Що передувало: 12 листопада Сирський повідомив про активізацію російських окупантів на Бахмутському напрямку.