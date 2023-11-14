Боррель: Угорщина та Україна обговорять розблокування 500 млн євро військової допомоги

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що українська та угорська сторони проведуть нову зустріч для того, щоб розблокувати виплату 8-го траншу на 500 млн євро з Європейського фонду миру, який компенсує державам ЄС підтримку України зброєю, повідомляє Європейська правда.

Про це Боррель заявив після зустрічі міністрів оборони країн ЄС у вівторок.

"Угорський міністр пояснив нам, що сьогодні може бути нова зустріч з українцями, щоб спробувати розблокувати виплату 8-го траншу. Думаю, є можливість, я сподіваюся, що це нарешті буде розблоковано. Будь-які інші рішення не на столі. Ми працюємо за принципом консенсусу і нам потрібен консенсус. Так, угорці продовжать працювати з українцями", – сказав Боррель.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 13 листопада підтвердив, що Будапешт і далі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру.

Угорщина місяцями блокує виділення цих 500 млн євро через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк – OTP Bank – у список "спонсорів війни".

На початку жовтня Україна вилучила OTP Bank зі списку, задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта.

Однак Угорщина стверджує, нібито Україна не надала гарантій про те, що ситуація з OTP Bank чи будь-яким іншими угорським підприємство ніколи не повториться, тому продовжує утримувати своє вето.

У травні НАЗК оголосило, що внесло OTP Bank до списку "спонсорів війни" через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в РФ та фактичне визнання так званих "ДНР"/"ЛНР".