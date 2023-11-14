Під Авдіївкою Сили оборони збили черговий російський літак
14 листопада на Авдіївському напрямку Сили оборони збили черговий російський літак, повідомляє Українська правда.
Про це заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в коментарі УП.
У вівторок українські захисники знищили штурмовик Су-25. Зброя, з якої було уражено повітряну ціль ворога наразі не уточнюється.
Речник ОСУВ "Таврія" додав, що це вже 8-мий знищений літак противника на Авдіївському напрямку від початку активізації його штурмових дій, тобто від 10 жовтня 2023 року.