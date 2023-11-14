У Сенаті США назвали терміни розгляду запиту Байдена про допомогу Україні

Запит президента Джо Байдена про надання допомоги Україні планується розглянути Палатою представників США після Дня Подяки. Він відзначається 23 листопада, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер, повідомляє CNN.

За його словами, об'єднаний пакет національної безпеки, який охоплює допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню і посилення кордону США, буде розглянутий палатою після Дня Подяки.

Шумер сказав, що він "дуже сильно хоче, щоб усі чотири запити президента були схвалені - Україна, Ізраїль, гуманітарна допомога та Індо-Тихоокеанський регіон.

США потрібно схвалити всі чотири запити Байдена

"У нас є демократи і республіканці, які працюють разом, щоб спробувати розробити пакет заходів щодо забезпечення безпеки кордонів, який матиме підтримку обох партій. Але ми повинні це зробити, і щойно ми повернемося після Дня Подяки, це буде дуже важливим пріоритетом. Усі четверо мають отримати двопартійну підтримку в Палаті представників. Разом" , - сказав він.

Відповідаючи на запитання про зусилля Республіканської партії Палати представників щодо поділу пакета на більш дрібні окремі законопроекти, Шумер сказав, що їм потрібна двопартійна підтримка всіх чотирьох, і він буде старанно, дуже старанно працювати, щоб виконати всі чотири запити.

Пакет допомоги США Україні

У жовтні президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. З цієї суми 61 млрд доларів призначаються для України, а 14,3 млрд доларів - для Ізраїлю.

Пізніше новий речник Палати представників США Майк Джонсон запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Нещодавно радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що інтереси США можуть постраждати, якщо Конгрес не схвалить пакет допомоги Україні.