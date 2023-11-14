Кулеба відповів усім, хто хоче посадити Україну та Росію за стіл переговорів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи прихильникам мирних переговорів з РФ, перелічив випадки, коли РФ порушувала домовленості, повідомляє Європейська правда.

Про це міністр написав у себе в Twitter (X).

Зокрема, Кулеба нагадав про Будапештський меморандум, де РФ погодилася "поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України", а також "утримуватися від загрози силою чи її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України".

Також глава українського МЗС вказав на Договір про російсько-українську дружбу 1997 року, згідно з яким Росія погодилася поважати територіальну цілісність України і "підтвердила непорушність кордонів".

Крім того, Кулеба згадав про Стамбульський саміт ОБСЄ 1999 року, коли Росія зобов'язалася вивести свої війська з Придністровського регіону Молдови, а також з Грузії до кінця 2002 року.

Також, за словами міністра, РФ порушила угоду про припинення вогню з Грузією від 2008 року.

Кулеба також згадав про порушену РФ домовленість щодо Іловайського "зеленого коридору", "Мінські" домовленості 2014 та 2015 років, а також про Чорноморську зернову ініціативу.

"Тут немає жодних висновків, окрім того, що ніхто не може серйозно використовувати слова "Росія" і "переговори" в одному реченні. Путін – звичний брехун, який обіцяв міжнародним лідерам, що не нападе на Україну за кілька днів до свого вторгнення в лютому 2022 року. Тактика Росії залишається незмінною в її численних війнах за останні три десятиліття: вбивати, захоплювати, брехати і заперечувати", – підкреслив міністр.

Раніше телеканал NBC, з посиланням на джерела, повідомляв, що офіційні особи США та Європи розпочали закриті перемовини з Києвом щодо можливих мирних переговорів із Кремлем, щоб покласти край війні.

Дипломатичні джерела у ЄС раніше назвали цю інформацію неправдивою.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав небезпечними роздуми західних посадовців щодо можливості таких переговорів.