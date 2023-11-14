ВАКС конфіскував активи у херсонського гауляйтера Сальдо та його дочки

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію активів так званого "виконуючого обов'язки губернатора" в окупаційній адміністрації Херсонської області, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Це рішення за другим позовом Міністерства юстиції щодо застосування санкцій до Володимира Сальдо.

"Рішенням суду стягнуто в дохід держави активи що належать Сальдо В.В. особисто, а саме грошові кошти у розмірі 74 282,06 гривень, 319,88 доларів США та 1 174,71 євро, що зберігаються на особистих рахунках підсанкційної особи" , — йдеться в повідомленні.

Крім того, було стягнуто активи, якими Сальдо В.В. володіє опосередковано, через доньку Сальдо Ірину Володимирівну. Йдеться про корпоративні права у Публічному акціонерному товаристві Проектно-будівельна фірма "ХЕРСОНБУД" у розмірі 8,5636% від загальної кількості акцій підприємства.

Як повідомлялось, 8 листопада Малиновський районний суд Одеси визнав так званого "голову" окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимира Сальдо винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок винесено заочно.