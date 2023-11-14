У "Львівській політехніці" заявили, що підстав для звільнення Фаріон нема

У ректораті університету "Львівська політехніка" кажуть, що наразі немає підстав для звільнення з посади викладачки колишньої народної депутатки Ірини Фаріон, повідомляє Українська правда.

Про це зе заявила проректорка зі стратегічного розвитку університету "Львівська політехніка" Лілія Жук, передає "Суспільне Львів".

"Зараз створена робоча група, яка має проаналізувати, вивчити моральні і етичні аспекти ситуації і дати свій висновок. Є чітко визначені підстави для того, щоб усунути від обов'язків чи розірвати строковий трудовий договір. Зараз таких підстав нема".

У свою чергу, проректор з науково-педагогічної роботи Олег Давидчак зазначив, що рішення про звільнення має бути ретельно виваженим, "оскільки це є доля викладача".

"Ви прийшли до нас, що нам сказати ваше слово. Ми вас почули!"

За їхніми словами, робоча група оприлюднить свій висновок наступного тижня.

Що передувало: 14 листопада студенти університету "Львівська політехніка" вийшли на мітинг з вимогою звільнити професорку Ірину Фаріон.

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