Палата представників США схвалила тимчасовий бюджет без фінансування для України

Палата представників США схвалила проєкт про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні та Ізраїлю, повідомляє Українська правда.

Палата представників ухвалила законопроєкт спікера Майка Джонсона про фінансування, щоб запобігти шатдауну.

Тепер Сенат повинен буде схвалити його до п'ятниці.

Законопроєкт передбачає продовження фінансування до 19 січня пріоритетних напрямків.

Решту уряду фінансуватимуть до 2 лютого.

Законопроєкт не передбачає додаткової допомоги Ізраїлю чи Україні.

Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.

Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом із асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.

Білий дім і Сенат розкритикували і відхилили проєкт Джонсона щодо тимчасового продовження фінансування з різними термінами для різних державних структур.

14 листопада радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакета допомоги Україні в Конгресі можливості США зменшуються з кожним тижнем.