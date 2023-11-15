Байден схвалить тимчасовий бюджет, якщо проголосує Сенат – CNN

Президент Джо Байден готовий підписати схвалений Палатою представників законопроєкт про державне фінансування, якщо його прийме Сенат. ﻿﻿ Про це пише CNN з посиланням на неназваного представника Білого дому, повідомляє Українська правда.

"Якщо це ухвалить Сенат, президент підпише резолюцію, яка зберігає поточні рівні фінансування та не містить шкідливих політичних факторів" , – сказав співрозмовник CNN.

Окрім гострої боротьби за державне фінансування, чиновник також закликав республіканців Палати представників відмовитися від "екстремальних, партійних законопроєктів про асигнування" та працювати з демократами над законопроєктами про асигнування на весь рік.

Чиновник також закликав Конгрес ухвалити фінансування для Ізраїлю, України та безпеки кордонів.