Байден схвалить тимчасовий бюджет, якщо проголосує Сенат – CNN
Президент Джо Байден готовий підписати схвалений Палатою представників законопроєкт про державне фінансування, якщо його прийме Сенат. Про це пише CNN з посиланням на неназваного представника Білого дому, повідомляє Українська правда.
"Якщо це ухвалить Сенат, президент підпише резолюцію, яка зберігає поточні рівні фінансування та не містить шкідливих політичних факторів", – сказав співрозмовник CNN.
Окрім гострої боротьби за державне фінансування, чиновник також закликав республіканців Палати представників відмовитися від "екстремальних, партійних законопроєктів про асигнування" та працювати з демократами над законопроєктами про асигнування на весь рік.
Чиновник також закликав Конгрес ухвалити фінансування для Ізраїлю, України та безпеки кордонів.