ISW: Війська РФ намагаються перехопити ініціативу на полі бою
Російські війська, ймовірно, намагаються відновити ініціативу на полі бою в Україні: вони проводять кілька одночасних наступальних операцій на сході. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
На думку військових аналітиків, наразі залишається незрозумілим, чи зможуть російські війська повністю відновити ініціативу, оскільки українські війська продовжують тиск на критичні ділянки фронту.
Кілька українських офіційних осіб відзначили, що ситуація вздовж лінії фронту є складною, але українські сили зберігають контроль над бойовим простором.
Заяви українських офіційних осіб щодо нинішніх темпів російських операцій на лінії фронту узгоджуються з оцінкою ISW щодо російських наступальних операцій, зокрема на Куп’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Проте, на думку аналітиків ISW, російським військам, ймовірно, буде важко повністю відновити ініціативу на полі бою, оскільки українські війська продовжують власні наступальні операції та досягають успіхів на тактичному рівні вздовж фронту. Зокрема на заході Запорізької області та на лівому березі Херсона.
ISW вважає, що російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться вирішити, чи зберігати певні російські елементи на певних ділянках фронту для захисту від українського наступу, чи передислокувати їх для підтримки наступу в інших місцях.
Це, ймовірно, перешкодить здатність Росії повністю відновити ініціативу в найближчі тижні.
Ключові висновки ISW за 14 листопада
- Російські війська, ймовірно, намагаються відновити ініціативу у театрі бойових дій в Україні, проводячи кілька одночасних наступальних операцій на сході України, хоча залишається незрозумілим, чи зможуть російські війська повністю відновити ініціативу, оскільки українські війська продовжують тиск на критичні ділянки фронту. .
- Глава Офісу президента України Андрій Єрмак 13 листопада заявив, що українські війська закріпилися на східному (лівому) березі Херсонської області.
- Президент Росії Володимир Путін 14 листопада схвалив поправки до федерального закону про вибори, які посилюють контроль Кремля за проведенням виборів і знижують прозорість виборів напередодні президентських виборів 2024 року.
- Російські війська в ніч з 13 на 14 листопада завдали чергової хвилі ракетних, авіаційних і безпілотних ударів по українських тилах.
- Західні партнери України заявили про нові зусилля для продовження надання Україні військової та фінансової допомоги.
- Російський уряд, ймовірно, намагається змусити Google припинити роботу в Росії.
- Вірменія продовжує дистанціюватися від Росії на тлі погіршення російсько-вірменських відносин.
- Заступник голови російської Держдуми Петро Толстой запропонував захід, який обмежить можливості роботи для мігрантів з країн, які не визнали російську мову державною, ймовірно, як частину поточних спроб примусити мігрантів до російської військової служби.
- Російські війська 14 листопада вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецької і Запорізької областей на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися вперед.
- В уряді РФ обговорювали поправки, які передбачають більш суворе покарання для тих, хто ухиляється від мобілізації, а також військовослужбовців-добровольців, які "неналежним чином" виконують свої обов’язки.
- Російські окупаційні чиновники починають оголошувати, що окуповані території України не будуть проводити значні публічні святкування Різдва та Нового року з міркувань безпеки.