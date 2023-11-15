Курс валют НБУ на 15 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 15 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 14 листопада зріс до рівня 36.32 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 35 коп. до 38.94 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 7 коп. до 4.00 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 44.65 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 32 коп. до 40.28 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 10 коп. до 8.82 за 1 польський злотий.