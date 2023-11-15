Курс валют НБУ на 15 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 15 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 14 листопада зріс до рівня 36.32 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 35 коп. до 38.94 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 7 коп. до 4.00 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 44.65 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 32 коп. до 40.28 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 10 коп. до 8.82 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.317 100
|EUR
|Євро
|38.939 200
|RUB
|Рубль
|0.400 070
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.650 100
|CHF
|Швейцарський франк
|40.276 300
|PLN
|Польський злотий
|8.816 300