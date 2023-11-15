Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині: під завалами шукають людей

Росіяни вночі завдали ракетного удару по місту Селидове Донецької області. Внаслідок обстрілу зруйнована частина житлового будинку. Відомо про одну загиблу, під завалами шукають людей.

Про це повідомив﻿ міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Внаслідок удару відбулось руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку.

На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу. Також із пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина.

За даними Клименка, під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно під завалами ще залишається щонайменше одна людина.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.