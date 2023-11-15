FT: Данія може заблокувати прохід нафтових танкерів із РФ

Захід вивчає нові методи запровадження цінового обмеження російську нафту. Згідно з новими планами Європейського Союзу, Данії доручать перевіряти і потенційно блокувати російські нафтові танкери, що проходять через її води.﻿ Про це повідомляє Financial Times, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

﻿Країни "Великої сімки", Європейський Союз та Австралія в грудні минулого року ввели обмеження в 60 доларів за барель на експорт російської нафти морським транспортом через вторгнення в Україну, але зростання світових цін на нафту цього року призвело до того, що більша частина російської нафти продається вище стелі.

Згідно з планом, Данія контролюватиме танкери, які проходять транзитом через данські протоки без західної страховки.

За даними FT, вся російська нафта, що транспортується через Балтійське море, або приблизно 60% загального морського експорту, перетинає данські протоки на шляху до міжнародних ринків.

Цінова стеля

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Вашингтон готуються вжити жорстких заходів за порушення встановленої цінової стелі на російську нафту.

За даними МЕА, через загальне зниження світових нафтових цін середньозважена ціна на російську нафту в жовтні впала до 80,66 доларів за барель. Тим не менш, вона, як і раніше, значно перевищує ліміт у 60 доларів, встановлений "Великою сімкою".

У жовтні Москва одержала 18,34 млрд доларів від експорту сирої нафти та нафтопродуктів. Місячні доходи Росії від продажу нафти за кордон залишаються поблизу найвищого рівня з жовтня 2022 року.