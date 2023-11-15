Кабмін схвалив механізм для продажу заарештованої яхти Медведчука

Кабінет Міністрів за ініціативи Агентство з розшуку та менеджменту активів удосконалив процедуру реалізації арештованих активів та впровадив можливість їх продажу за кордоном.﻿ Про це заявили в Агентстві з управління арештованим майном (АРМА), повідомляє Економічна правда.

Відповідні зміни було внесено до Постанов Кабміну № 719 та № 558.

За новими правилами, всі продажі арештованого майна здійснюються виключно на електронній платформі Prozorro та відповідно до норм європейського законодавства.

Також внесені зміни вперше в історії України унормовують реалізацію арештованого майна за кордоном. Зокрема, відкривають можливість розпочати процедури щодо здійснення продажу 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

Яхту олігарха 11 квітня 2022 року ухвалою Личаківського районного суду м. Львова було передано в управління АРМА для її реалізації.

У АРМА переконані, що кошти від закордонної реалізації яхти, вартість якої орієнтовно оцінюється у 200 млн євро, стануть ресурсом державного бюджету для посилення обороноздатності України та сприятимуть перемозі над ворогом.

Розкішна п’ятипалубна яхта Royal Romance завдовжки 92,5 метри була побудована відомою нідерландською суднобудівною компанією Feadship. Має басейн 4 на 12 метрів, розташований на головній кормовій палубі. На яхті розміщуються 14 гостей та 22 члени екіпажу. Також на ній є ліфт.

У 2020 році стало відомо, що Медведчук задекларував офшорну компанію Fregata Marine Ltd, якій належить одна з найдорожчих у світі яхт – Royal Romance орієнтовною вартістю $200 млн на свою дружину Оксану Марченко.