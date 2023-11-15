Прем'єрка Естонії зацікавлена стати новим генсеком НАТО

Прем’єрка Естонії Кая Каллас "відкрита" до призначення генеральним секретарем НАТО, якщо її підтримають. Про це вона сказала під час оборонного форуму, організованого Politico, повідомляє Європейська правда.

Під час обговорення Каллас запитали, чи можна її розглядати як кандидата на наступного генсека НАТО після того, як Єнс Столтенберг піде з цієї посади.

Каллас спершу відповіла ухильно, нагадавши, кого неформально вважають основним кандидатом.

"Нещодавно я чула жарт, що "наступний генсек має бути з "нової" країни-члена НАТО, тобто яка 20 років у НАТО, це точно має бути людина з країни, яка витрачає 2% ВВП на оборону і було б добре, якщо це буде жінка. Тож логічно, що це Марк Рютте" , – сказала Каллас.

На пряме запитання про те, чи хоче вона, щоб її кандидатуру розглядали, Каллас відповіла ствердно.

Нагадаємо, найбільш ймовірними кандидатами-наступниками Столтенберга називають прем’єра Нідерландів Марка Рютте, який після виборів піде з посади, та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, у якої також завершується каденція.