Беспилотник вчера атаковал пороховой завод в РФ

Зранку 14 листопада безпілотник атакував Тамбовський пороховий завод у Росії, пошкодивши дах одного з цехів.﻿﻿ Про це пишуть Telegram-канали Astra та Baza із посиланням на джерела, повідомляє Українська правда.

За даними "Astra", безпілотник впав на територію порохового заводу в Котовську. Виникла пожежа в будівлі цеху змішування маси. Повідомляється, що у момент атаки працівники в приміщенні не перебували, ніхто не постраждав. Пошкоджено дах будівлі.

Про пошкодження частини покрівлі цеху змішування маси також повідомляє "Baza". Telegram-канал уточнює, що атака сталась близько 7:00, а пожежу нібито швидко локалізувати й загасили. За попередньою інформацією, роботи в цьому цеху не проводилися.