Конгресмен США: Україна в тяжкому стані, потрібно схвалити допомогу

Конгресмен від Демократичної партії Адам Сміт заявив, що США мають схвалити нову допомогу Україні протягом тижнів, а не місяців. Про це він заявив на саміті Politico Defense, повідомляє Ліга.net.

За його словами, Конгрес має ухвалити допомогу Україні у листопаді чи грудні.

"Київ може втриматися, але його позиція буде не така сильна. Вони опиняться в дуже небезпечному становищі, якщо ми не надамо їм ресурси в розумні терміни" , – сказав Сміт.

Він зазначив, що не згоден з республіканцями, які пов'язують допомогу Україні із забезпеченням безпеки південного кордону США, оскільки це "не має жодного сенсу".

"Основна причина тут у тому, що Трамп вирішив, що йому не подобається Україна. У вас є багато республіканців, яких я знаю, знаю, в їхніх серцях і умах — вони підтримують Україну, але як вони справляються з Трампом та його, скажімо так, доволі захопленими прихильниками?" , — заявив законодавець.

Раніше Палата представників США на черговому засіданні ухвалила бюджет фінансування уряду на два місяці без допомоги Україні. Лідер більшості Демократичної партії у Сенаті Чак Шумер повідомив, що об'єднаний пакет, який містить допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та кордону, буде розглянутий Палатою після Дня подяки (23 листопада), коли сенатори від обох партій ведуть переговори щодо прикордонної політики.