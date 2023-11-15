Британська розвідка: Путін вже почав передвиборчу кампанію

Анонс підсумкової річної пресконференції Путіна та його показові зустрічі з військовим командуванням ймовірно вже є елементом передвиборчої кампанії очільника Кремля.﻿ Про це розповідає Міністерство оборони Британії у розвідувальному огляді за 15 листопада, повідомляє Європейська правда.

9 листопада Кремль оголосив, що Владімір Путін наприкінці 2023 року проведе традиційну підсумкову пресконференцію з дзвінками "від народу". У 2022 році подію не проводили – вочевидь, через невдачі Кремля в Україні.

"Планувальники у Кремлі майже точно розглядають подію як важливий етап в очікуваній кампанії Путіна за п’ятий термін на посаді перед президентськими виборами, що пройдуть у березні 2024 року. Він скоріш за все висуне свою кандидатуру до кінця 2023 року" , – зазначають в огляді.

Згадують і поїздку Путіна до штаб-квартири Південного військового округу у Ростові-на-Дону, де він зустрічався з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу – вже другу за останні чотири тижні.

На думку аналітиків, так Путін продовжує створювати собі імідж "патріота", готуючись до виборів.