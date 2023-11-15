Ситуація з роботою в ІТ помітно ускладнилася – опитування

В Україні протягом останнього року звільнили 25% опитаних айтівців, а 54% – шукали нову роботу протягом двох місяців і довше. Про це йдеться в опитуванні DOU, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що ситуація з роботою в ІТ помітно ускладнилася в 2023 році. Однак більшість тих, хто шукає нову роботу зараз, її знаходять.

"За останні 12 місяців 25% айтівців звільнили чи не продовжили контракт (пів року тому таких було лише 16%). Ще 16% фахівців пішли з роботи чи проєкту за власною ініціативою, а 8% відправляли на бенч чи в неоплачувану відпустку. Загалом 47% айтівців пішли з роботи чи проєкту протягом останнього року" , – йдеться в повідомленні.

Крім того, досвід ІТ-фахівця не завжди гарантував імунітет від скорочення, оскільки втрачали роботу як досвідчені айтівці, так і ті, хто лише недавно почав працювати в індустрії. Найчастіше протягом останнього року звільняли розробників (26%), QA (30%) і дизайнерів (28%).

На бенч чи в неоплачувані відпустки частіше за інших теж відправляють технічних фахівців — DevOps / SRE (11% за останні 12 місяців побували на бенчі), QA і Data Scientist /Data Engineer (по 10%), розробників (9%).

У DOU додають, ситуація з роботою відбивається на настроях айтівців. 42% тих, хто зараз працює, бояться втратити роботу, а серед фахівців з досвідом менш як три роки, таких 49%.