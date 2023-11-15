Ахметов перед вторгненням збирався купити пентхаус за $122 млн – розслідування

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував нове велике розслідування про кіпрські офшори. У ньому стверджується, що найбагатший українець Рінат Ахметов перед повномасштабною війною погодився купити пентхаус у Лондоні за $122 млн, повідомляє ЛігаБізнес.

Ахметов відмовився коментувати "будь-які інвестиції чи трансакції, які могли відбутися або не відбутися, як і їхній статус".

У розслідуванні сказано, що станом на липень 2021 року український бізнесмен планував придбати двоповерховий пентхаус у новобудові преміумкласу Челсі Баррекс.

Нерухомість нібито оформлювалась на компанію Gelion Properties Ltd., яка базується на Британських Віргінських островах. У вартість угоди входило не тільки житло, але й кілька паркомісць та приміщення для зберігання речей.

Висновок про причетність Ахметова до придбання журналісти роблять на підставі листування між співробітниками фірми Cypcodirect (одна з шести компаній, документи яких потрапили до рук журналістів) і PwC.

В одному з електронних листів було сказано, що Gelion використають для купівлі пентхауса, щоб забезпечити "конфіденційність" Ахметова і щоб його ім'я не потрапило в британський реєстр нерухомості.

Угода була закрита у 2022 році.