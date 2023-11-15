Росіяни поступово стирають Авдіївку – голова МВА

Російські окупанти не припиняють обстрілювати цивільні місця в Авдіївці. Місто поступово перетворюється на знищену Мар'їнку, якої вже майже не існує. Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі "Суспільне Спротив", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Як було гаряче, так і залишається. За добу трохи понад 30 масованих обстрілів по території громади, 12 авіабомбових ударів" , - розповів Барабаш.

За його словами, російські війська б'ють по укриттях людей, місцях скупчення, лікарні, волонтерських пунктах та місцях, де можна набрати води.

"Просто йде знищення місцевого населення. Місто стирають. Авдіївка поступово перетворюється на Маріїнку, якої вже не існує" , - наголосив начальник МВА.

Барабаш також розповів, що зараз з міста виїжджають люди, які ще місяць тому казали, що не покинуть домівку за будь-яких обставин.

"Ті, хто можливо і чекав якогось приходу "русского мира" побачили, що воно того не вартує. За минулий тиждень 94 виїхало. В місті лишається 1461 людина. Евакуація є" , - додав він.

Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Ворог обстрілює місто та сусідні населені пункти.