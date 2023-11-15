На лівобережній Херсонщині низка сіл вже безлюдні – влада

Український мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що низка населених пунктів цієї громади на лівобережній Херсонщині через війну стали безлюдними. Зокрема у селі Корсунка вже немає місцевих жителів, зараз там велика кількість розбитої російської техніки, повідомляє Радіо Свобода.

"Корсунка вона пуста, після затоплення туди практично ніхто не повернувся" , – каже Коваленко.

Спустошені села є і в Олешківській громаді, яка також перебуває в російській окупації.

"Це село Підстепне, Кринки, Нечаєве. Не знаю, скільки людей насправді на сьогодні залишилося в Піщанівці. Немає з ким зв’язатися, людей немає" , – повідомила начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко.

За її даними, загалом до громади належать 13 населених пунктів. Наразі там проходить лінія розмежування між ЗСУ і російською армією. Населені пункти, які розташовані у безпосередній близькості до Дніпра, потерпають найбільше.

"На початок повномасштабного вторгнення Росії Олешківська територіальна громада налічувала майже 40 тисяч населення, на зараз, по дуже умовних підрахунках, там залишилось не більше 9 тисяч. В самих Олешках з 20 тис. населення залишається близько 3 тисяч. По інших деяких населених пунктах жителів можна перерахувати на пальцях однієї або двох рук" , – додала вона.

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