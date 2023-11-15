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У ЗСУ натякнули про "великі успіхи" на півдні: Потрібна інформаційна тиша

У ЗСУ натякнули про "великі успіхи" на півдні: Потрібна інформаційна тиша
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Військові закликають дотримуватись інформаційної тиші, що згодом дозволить звітувати про "великі успіхи" на південному напрямку. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

За її словами, російські війська перейшли в інтенсивну оборону на південному напрямку. Агресор вже розуміє, що просування Сил оборони стає невідворотним.

Гуменюк зазначила, що росіяни не можуть прорахувати, з якого саме напрямку їм чекати такої небезпеки.

Наразі окупанти через невпевненість у ситуації на фронті намагаються активізувати важку артилерію, РСЗВ та тактичну авіацію.

Також вона повідомила, що відтискання з боку українських військових відбуваються на лінії від 3 до 8 кілометрів вздовж всього узбережжя.

"Лінія фронту сьогодні досить рухлива. Очевидним є факт, що ворога це притискає. Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи", - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні Інститут з вивчення війни (ISW) з посиланням на главу Офісу президента України Андрія Єрмака зазначив, що українські війська закріпилися на східному (лівому) березі Херсонської області.

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