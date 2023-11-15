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Росіяни завдали трьох ракетних ударів під Запоріжжям, є загиблий – ОВА

Росіяни завдали трьох ракетних ударів під Запоріжжям, є загиблий – ОВА
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Зранку 15 листопада російські війська завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Запорізькому районі.

Про це повідомив﻿ голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Станом на зараз відомо про одного загиблого та сімох поранених (з них двоє – жінки).

"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем нанесення ударів", – йдеться в повідомленні.

Тип ракет наразі уточнюється.

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