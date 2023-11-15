Росіяни завдали трьох ракетних ударів під Запоріжжям, є загиблий – ОВА
Зранку 15 листопада російські війська завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Запорізькому районі.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Станом на зараз відомо про одного загиблого та сімох поранених (з них двоє – жінки).
"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем нанесення ударів", – йдеться в повідомленні.
Тип ракет наразі уточнюється.