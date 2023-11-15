Росіяни перетворили Нову Каховку на смітник, на дахах кулемети – мер

Український мер нині окупованої Нової Каховки на Херсонщині Володимир Коваленко розповів, що на території цієї громади, яка перебуває на лінії фронту та постійно обстрілюється, фактично не залишилося російського офіцерського складу, повідомляє Радіо Свобода.

"У самому місті постійно гримить, постійно обстріли. У зв’язку з цим абсолютна більшість мешканців намагається не перебувати на вулицях, тільки в разі великої необхідності. Щодо дій окупантів, то згідно з тією інформацією, яка в мене є, а вона є майже кожного дня, практично на лінії фронту залишилися рядовий і сержантський склад. Офіцери відійшли в тил" , – повідомив він.

За словами Коваленка, до певних вулиць у жителів Нової Каховки взагалі доступ перекритий, у порушників цієї заборони загарбники стріляють без попередження.

"Це паркова територія, там все заміновано, там все в залізобетонних конструкціях, все заросло бур’янами. Місто перетворили в смітник. І повиставляли з других поверхів та на покрівлях житлових будинків міномети чи кулемети" , – додав він.

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