У Києві знесли пам'ятник Пушкіну

У Києві на Берестейському проспекті демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Про це заявив радник міського голови столиці Дмитро Білоцерковець.

За його словами, після дозволу від Кабінету міністрів міські чиновники схвалили рішення про демонтаж пам'ятника Пушкіну.

Він був розташований у сквері на Берестейському проспекті навпроти парку Київського політехнічного інституту.

Після початку великої війни пам'ятник Пушкіну неодноразово обливали фарбою і писали на постаменті вимоги знести його.