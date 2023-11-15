Суд остаточно визнав законною націоналізацію ПриватБанку

Шостий апеляційний адміністративний суд закрив провадження щодо оскарження націоналізації ПриватБанку з ринку за участю держави та підтвердив неможливість повернення банку колишнім власникам.﻿ Про це заявили в НБУ, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, суд 15 листопада 2023 року скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року, яким було задоволено позов колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського до Національного банку, Кабінету Міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким було визнано протиправними і скасовано рішення органів державної влади про виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участю держави.

"Національний банк вітає рішення суду апеляційної інстанції. Рішення про виведення неплатоспроможного ПриватБанку за участю держави приймалося відповідно до норм чинного законодавства, було підтримане РНБО та урядом з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян.

Сьогодні, через 6 років, суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам, на докапіталізацію якого держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Також слід констатувати, що усі рішення державних органів щодо націоналізації ПриватБанку є чинними" , – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

За його словами, судом застосовано Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" № 590-ІХ, оскільки позовні вимоги у справі не відповідають положенням даного закону.

Як повідомлялось, 18 грудня 2016 року Національний банк України ухвалив рішення про визнання ПриватБанку неплатоспроможним та подальше виведення з ринку за участю держави й звернувся до уряду з пропозицією набути права власності на акції банку.

Це рішення ґрунтувалося на зменшенні розміру регулятивного капіталу до від’ємного значення. Нестача в капіталі ПриватБанку була підтверджена, зокрема, незалежною міжнародно визнаною аудиторською компанією. Акціонери банку не виконали взяті на себе зобов’язання з його фінансового оздоровлення. Того ж дня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про входження держави до капіталу ПриватБанку.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом Ігоря Коломойського визнав протиправним та скасував рішення уряду про виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участю держави. Ухвалюючи це рішення, суд проігнорував установлену Національним банком України потребу докапіталізації ПриватБанку та факт невиконання ПриватБанком та його акціонерами програми фінансового оздоровлення. 24 травня 2019 року НБУ подав апеляційну скаргу.

2 березня 2021 року Шостий апеляційний адміністративний суд зупинив провадження у справі до розгляду Конституційним Судом України справи за позовом 64 народних депутатів щодо конституційності окремих положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності” № 590-ІХ.

1 червня 2022 року Верховний Суд скасував ухвалу про зупинення провадження по цій справі, що дало змогу продовжити розгляд справи в суді апеляційної інстанції.