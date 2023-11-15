ЄС розблокує фінансування Польщі після зміни уряду – Bloomberg

Польща може отримати доступ до додаткового фінансування від Європейського Союзу до кінця року, коли лідер опозиційної "Громадянської коаліції" Дональд Туск очолить уряд країни. Про це стало відомо Bloomberg від джерел, повідомляє Європейська правда.

За даними співрозмовника агентства, найближчими тижнями Єврокомісія планує підписати запит уряду Польщі на отримання частини допомоги в розмірі близько 2,8 мільярда євро, призначеної для подолання залежності країн-членів від російських енергоносіїв.

Як тільки міністри фінансів ЄС підтвердять рішення Єврокомісії на засіданні 8 грудня, Варшава зможе отримати транш у розмірі близько 550 мільйонів євро у вигляді попереднього фінансування без жодних умов, додало джерело.

Наразі польський президент Анджей Дуда доручив формування уряду представнику поки правлячої партії "Право і справедливість" Матеушу Моравецькому. Однак "ПіС" має майже нульові шанси отримати вотум довіри у Сеймі.

Якщо Моравецькому не вдасться сформувати уряд, рішення перейде до парламенту, спроба має перейти до Туска. Згідно з процедурою, після схвалення новий прем’єр може вступити на посаду вже 11 грудня.

Туск заявив, що його пріоритетом є відновлення відносин з ЄС, який припинив фінансування Польщі через занепокоєння щодо підриву незалежних інституцій та верховенства права.

Його потенційному уряду доведеться виконати важку роботу із завершення реформ, щоб отримати доступ до фінансування на загальну суму 60 мільярдів євро.

ЄС заблокував виділення понад 35 мільярдів євро допомоги після пандемії корона вірусу уряду "Права і справедливості", зокрема, через проблеми з реформою судової системи.

У серпні уряд Моравецького звернувся з проханням про збільшення фінансування в рамках програми RePowerEU, яка покликана допомогти країнам-членам ЄС розвивати альтернативні джерела енергії. Рішення про виділення коштів буде ухвалене наступного місяця.